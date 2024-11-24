اليوم السابع
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ماذا يعني "رفاع" صوم الميلاد المجيد.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:50 م
ماذا يعني "رفاع" صوم الميلاد المجيد.. اعرف التفاصيل كاتدرائية ميلاد المسيح - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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تستعد اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2024/2025، الصوم الذي يحتل مكانة كبرى لدى الأقباط حيث يمثل ميلاد السيد المسيح.

ويقصد بكلمة "الرفاع"، هو اليوم السابق على بدء الصوم، ورفع كل طعام حيواني عن المائدة استعدادًا لتناول الطعام النباتي طوال فترة الصوم، ورفع أيضا أدوات المطبخ الفطاري ونزول أدوات المطبخ الصيامي لان قديما كان يوجد حلل وأدوات خاصة للصوم.

ويستمر الصوم من غدا 25 نوفمبر لمدة 43 يوم حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير، وتعبر مدة الصوم عن الآتي:
- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى.
- 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد من الدرجة الثانية أى تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذى تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

 







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