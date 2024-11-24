علامات ترفع مستويات الكوليسترول لديك فى صمت

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يمر ارتفاع الكوليسترول دون أن يُلاحظ حتى يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث لا تظهر عليه أعراض واضحة عادةً، ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تشير بعض العلامات إلى أن مستوى الكوليسترول لديك أعلى، لذلك يجب أخذ الاحتياطات الكافية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول:

ضيق التنفس

يمكن أن يشير ضيق التنفس إلى أن القلب لا يتلقى ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين بسبب الشرايين الضيقة من تراكم اللويحات الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة، المعروفة باسم تصلب الشرايين، إلى مشاكل قلبية وعائية أكثر حدة، فإذا كنت تعاني من ضيق تنفس غير مبرر في أي وقت دون ممارسة الرياضة أو حتى أثناء ممارسة تمارين بدنية سهلة نسبيًا أو في حالة الراحة، فقد تكون هذه علامة تحذيرية على أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة ويجب استشارة الطبيب.

الغثيان



يمكن أن يكون الغثيان علامة على مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول، وعندما يتراكم الكوليسترول في الشرايين فهذا يعني أن تدفق الدم إلى القلب يتأثر وبالتالي يسبب الغثيان، وغالبًا ما يرتبط هذا العرض بحالات أكثر شدة مثل النوبات القلبية أو الذبحة الصدرية، حيث قد يحدث الغثيان جنبًا إلى جنب مع ألم في الصدر وضيق في التنفس، وفي هذه الحالة، من المهم استشارة الطبيب عندما تشعر بالغثيان بشكل مستمر وتواجه أيضًا أعراضًا أخرى.

برودة القدمين وخدر الساقين



يمكن أن تكون برودة القدمين والساقين مؤشرًا على ضعف الدورة الدموية الناجم عن ارتفاع مستويات الكوليسترول، ما يؤدي إلى مرض الشرايين الطرفية أو PAD في هذه الحالة، ويؤدى تراكم اللويحات إلى تضييق الشرايين في الساقين، ما يقلل من تدفق الدم ويسبب أعراضًا مثل البرودة في الأطراف والخدر، وإذا كنت تعاني من مثل هذه الأعراض بشكل متكرر، خاصة عند القيام بأي نشاط بدني، فاستشر الطبيب.

صعوبة التئام قرح القدم



يعتبر فشل التئام قرح القدم مؤشرًا خطيرًا على وجود مشكلات صحية أساسية مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول، وغالبًا ما تنتج هذه القرح عن ضعف الدورة الدموية بسبب الشرايين الضيقة الناجمة عن تراكم اللويحات، فإذا كنت تعاني من تقرحات أو قرح مستمرة في قدميك ولا تستجيب للعلاج فمن الضروري استشارة الطبيب والخضوع للمزيد من الفحوصات لقياس مستويات الكوليسترول في الدم.

إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول فقد تتراكم الرواسب الدهنية بمرور الوقت في الأوعية الدموية، وفي النهاية تنمو هذه الرواسب، ما يجعل من الصعب تدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين، وفي بعض الأحيان تنكسر الانسدادات وتشكل جلطة تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويمكن تشخيص هذه التحذيرات مسبقًا، ويمكن للتدخل في الوقت المناسب والسيطرة على مستويات الكوليسترول المرتفعة أن يمنع حدوث مشكلات صحية خطيرة، والمتابعة المنتظمة واختبارات الدم مهمة للمراقبة السليمة لمستويات الكوليسترول.