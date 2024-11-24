اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير أوكرانيا في لندن يعتقد أن بريطانيا والدول الأوروبية غير مستعدين لحرب طويلة الأمد مع روسيا

الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:02 ص
سفير أوكرانيا في لندن يعتقد أن بريطانيا والدول الأوروبية غير مستعدين لحرب طويلة الأمد مع روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعرب سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوزني، عن اعتقاده بأن بريطانيا والدول الأوروبية ليست مستعدة لحرب طويلة الأمد مع روسيا.


وأوضح زالوزني، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" السبت، "إذا كنا نتحدث عن أعمال عسكرية قصيرة المدى، فمن المرجح أن تكون الدول الأوروبية مستعدة.. لكن جوهر السؤال هو ما إذا كانت الدول الأوروبية مستعدة لحرب استنزاف".


ولفت إلى أنه على الرغم من امتلاك بريطانيا والدول الأوروبية لعدد كاف من طائرات F-16 ذات قدرات دفاع جوي ممتازة، إلا إنه في غضون 2 إلى 3 أشهر، ستُستنفد أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم.







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