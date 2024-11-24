باكستان: مقتل 3 مسلحين فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بإقليم البنجاب

أ ش أ

أعلنت سلطات باكستان اليوم الأحد، مقتل ثلاثة مسلحين جراء وقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة "روالبندي" بإقليم "البنجاب" في شمال شرقي البلاد.



ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن متحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة إقليم "البنجاب" قوله "إن قوات الأمن التابعة للإدارة نفذت عملية دهم استندت إلى معلومات استخباراتية للقبض على مسلحين قرب منطقة "تشاكري" بمدينة "روالبندي".



وأضاف المتحدث أن المسلحين قاموا بإطلاق النار على قوات الأمن خلال عملية الدهم؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين فيما لاذ اثنان آخران بالفرار، مشيرا إلى أن رجال الأمن صادروا كميات من الأسلحة والذخائر والسترات الناسفة والمواد المتفجرة كانت بحوزة المسلحين.



وأكدت إدارة مكافحة الإرهاب أن المسلحين الذين لقوا مصرعهم كانوا يخططون لشن هجوم كبير بالمدينة، فيما يقوم رجال الأمن بتعقب المسلحين الفارين.



تأتي هذه العملية بعد ساعات من إعلان الجيش الباكستاني، مقتل ثلاثة مسلحين خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.



يشار إلى أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".