باكستان: مقتل 4 مسلحين فى عمليات أمنية بإقليم بلوشستان

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قتل أربعة مسلحين في ثلاث عمليات أمنية شنتها قوات الأمن الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.



وذكرت قناة "سما نيوز" الباكستانية، اليوم الجمعة، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن العمليات استندت إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في مناطق أوران، وديرا بوجتي، وكيش، فيما جرى تبادل لإطلاق نار بين قوات الأمن والمسلحين، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.



وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".