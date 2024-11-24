اليوم السابع
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المبدعون لا يغادرون..

انتظروا اللقاء الأخير لقناة الوثائقية مع الملحن محمد رحيم قبل رحيله بـ9 أيام

الأحد، 24 نوفمبر 2024 09:36 م
انتظروا اللقاء الأخير لقناة الوثائقية مع الملحن محمد رحيم قبل رحيله بـ9 أيام الملحن الراحل محمد رحيم
كتب محمد عبد المجيد

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عرضت قناة الوثائقية، قبل قليل، على شاشتها برومو لحلقة اللقاء الأخير مع الملحن الراحل محمد رحيم، وذلك قبل رحيله عن عالمنا بـ 9 أيام.

وجاء عنوان البرومو الذى أذاعته القناة، "المبدعون لا يغادرون.. انتظروا اللقاء الأخير المطوَّل الذي أجرته قناة الوثائقية مع الملحن "محمد رحيم" قبل رحيله بـ9 أيام.. قريبًا".

ورحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، وأعلنت الشاعرة نور عبد الله قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسعده فى الجنة ويرزق أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان، ربنا يسعدك فى الجنة ونعيمها يا محمد جمعة مباركة، وأحر التعازى للأسرة الكريمة.







الملحن محمد رحيم

الفنان محمد رحيم

محمد رحيم

قناة الوثائقية

الوثائقية

الملحن الراحل محمد رحيم




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