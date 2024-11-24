اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا.. صور

الأحد، 24 نوفمبر 2024 08:10 م
السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا.. صور السيدة انتصار السيسى خلال استقبالها السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا
كتب محمد الجالى

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استقبلت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا .

وقالت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"شرفت اليوم باستقبال السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا"؛ مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون بين بلدينا، وبناء جسور جديدة من الصداقة التي تجمع شعبينا.

وأعربت السيدة انتصار السيسى عن ترحيبها بضيفة مصر بكل الحب والتقدير، متمنيةً لها إقامة مميزة في أرض الكنانة.

 

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السيدة انتصار السيسي والضيفة
 
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جانب من الاستقبال
 
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الاستقبال






السيدة انتصار السيسى

السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا




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