التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التى تتعرض لها بعض المحافظات، خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكلفت الوزارة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان، تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار فى حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وفى سياق متصل كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن القاهرة الكبرى تشهد الآن سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 22 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، مشيرة إلى أن البلاد تشهد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات على أغلب الأنحاء.

توقعات الأرصاد اليوم

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح، على كافة الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، لافتة إلى أنه وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين، إذ يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من (4ـ6)م وعلى الأحمر (3-4)م.