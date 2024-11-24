هطول أمطار بالجيزة وانتشار سيارات شفط المياه بالشوارع

كتب سيد صابر

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة، بينما انتشرت سيارات شفط المياه فى الميادين والطرق لسحب مياه الأمطار، في الوقت الذى أكدت فيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة أنه تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التى لا يتوقع سقوط أمطار بها، وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها:

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2. إصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

6. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

7. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

8 . تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

9. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

10. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

11. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

12.إنتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، وكذلك فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع، اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.