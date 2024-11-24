احم ابنك من المخدرات.. تسبب البلاهة والنسيان وتدمر الذاكرة

كتبت مروة محمود الياس

المخدرات هى المدمر الأول للشباب والمراهقين وحتى الأطفال، تدمر العقل والإدراك والذاكرة بشكل تام.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع stroke فإن المخدرات لها تأثير قاتل ومدمر لعقل المتعاطى مهما كانت مرحلته العمرية، وكيمفما كانت صحته الإدراكية والعقلية، فهى تتلف العقل، ووفقًا للتقرير فالمخدرات تسبب الكثير من المشكلات العقلية والإدراكية والمخية، وذلك لأنها تتلف أجزاء من المخ والأعصاب بشكل كامل، كما أنها تحدث مشكلات معرفية، ومشكلات إدراكية حادة، ومن هذه المضار:

مشاكل في التعرف الحسى على الأشياء

اضطراب حاد وتدمير للادراك البصرى، فيصبح مشوشا وتالفا

مشاكل في الأعصاب فيحدث عسر في الإدراك والفهم والتعبير

مشكلات حادة بالذاكرة والنسيان وتذكر المعلومة وفهم المعلومة كذلك

تدمير التركيز.. لا ذاكرة ولا تركيز للمتعاطى

مشاكل معرفية، تدمر التفكير والفهم والإدراك

تسبب البلاهة وتدمر الأعصاب، فتسبب حالة من البرود العاطفى والحسى والإدراكى

تؤثر على فصوص الدماغ فتسبب حالة من البرودة والبلاهة العقلية والإدراكية

المخدرات تدمر فصوص المخ المسؤلة عن الفهم والتخطيط وتفسير الأشياء ومعلوماتها

تسبب المخدرات السكتات الدماغية المفاجئة نتيجة تلف المخ

تسبب تلف في الأعصاب قد يسبب اضطراب حاد في الحركة والقدرة على التحكم في أجزاء الجسم

تدمر المخدرات خلايا المخ بالكامل فتؤثر بالسلب والتدمير التام على عمليات المخ