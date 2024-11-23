مخدر الشابو.. مدمر للدماغ ويصيب بالسكتات والجلطات

كتبت مروة محمود الياس

مخدر الشابو أحد أهم نوعيات المخدرات المدمرة للجسم والصحة والعقل، وفقًا لتقرير نشر في موقع diamondrehabthailand فهو مخدر له لكثير من المضار الخطيرة التي تدمر المخ والدماغ كهدف أول.

تابع التقرير أنه أحد أنواع المخدرات التي تهدف لتعزيز اليقظة المرضية، وكذلك الإثارة والنشوة المرضية المفرطة المدمرة، وزيادة حدة الطاقة بشكل مرضى وخطير وضار، لأنه يضر بالجهاز العصبى المركزى ويدمره، فهو مسحوق أو بلورات عديمة الرائحة ومذاقها شديد المرارة، له أأعراض مرضية ظاهرة تظهر خطيرة على كل أنحاء الجسم وأعضاؤه ولعل من أبرزها:

صعوبات حادة في التنفس

تورم شديد في الشفاه والوجه والحلق

مشكلات الصداع الحاد وألم الرأس

الشهية تضطرب بشدة

فقدان شديد في الوزن ملحوظ

مشكلات معوية حادة أبرزها الاضطراب الهضمى

الإسهال الشديد أو الإمساك على النقيض

أما المخاطر الحقيقية في مخدر الشابو، تكمن في تدميره للصحة العقلية وكذا النفسية، وأيضًا الأعصاب، فمن أبرز أضراره على الصحة العقلية والنفسية والبدنية كذلك: