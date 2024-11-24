إصابة شخص جراء حادث طعن على جسر ويستمنستر قرب البرلمان البريطانى

أ ش أ

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إصابة شخص جراء حادث طعن وقع على جسر"ويستمنستر" بالقرب من مبنى البرلمان بوسط لندن.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أنه تم استدعاء ضباط الشرطة إلى موقع الحادث صباح اليوم عقب ورود بلاغات عن حدوث مشاجرة وإصابة رجل بجروح،مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة.

وألقت شرطة لندن القبض على ثلاثة مشتبه بهم بتهمة الشروع في القتل،فيما تم اعتقال مشتبه به أخر بتهمة التشاجر.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أن اثنين من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم نقلا إلى المستشفى بسبب إصابتهما بجروح طفيفة في الوجه.

فيما تواصل الشرطة التحقيق في الحادث الذي يُعتقد بأنه ليس له علاقة بالإرهاب.