إسرائيل تعلن العثور على جثة الحاخام اليهودى.. وتحذر من السفر غير الضرورى للإمارات

كتبت إيمان حنا

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرا لمواطنى إسرائيل من السفر غير الضروري إلى الإمارات، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل العثور على جثة الحاخام اليهودي المختفى في الإمارات منذ أيام.

وبحسب موقع العربية، أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلى ووزارة الخارجية بإسرائيل اليوم الأحد، بيانا جاء فيه أن "دولة إسرائيل ستستخدم كافة الوسائل وستتعامل مع المجرمين المسؤولين عن مقتله إلى أقصى حد يسمح به القانون.. مقتل تسفي كوغان، هو عمل بغيض من أعمال الإرهاب المعادي للسامية".

وأوردت تقارير إعلامية عبرية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن أجهزة الاستخبارات والأمن في الإمارات تمكنت من تحديد هوية جثة تسفي كوغان، أحد ممثلي حركة حباد اليهودية في الإمارات، الذي فقدت أثاره منذ يوم الخميس.

وذكر البيان أن "القنصلية الإسرائيلية في أبوظبي على اتصال مع العائلة منذ بداية الحدث وتستمر في مرافقتها في هذه اللحظات الصعبة، وتم إبلاغ عائلته في البلاد".

ولفت البيان، إلى أن قتل كوغان حادث إرهابى معاد للسامية.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية فى دولة الإمارات ، فى بيان لها ، أنها تتابع "عن كثب" قضية تغيب المواطن الذى يحمل الجنسية المالدوفية "زفي كوغان".وفق وكالة الأنباء الإمارتية وام.

وأكد ماجد المنصوري، مدير إدارة رعايا الأجانب في وزارة الخارجية بالإمارات أن الوزارة تتابع عن كثب قضية تغيب المواطن من الجنسية المالدوفية "زفي كوغان" وأنها على تواصل مع أسرته، وتقدم كافة أشكال الدعم اللازمة لها. كما أشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع سفارة مالدوفا في أبوظبي في هذا الصدد.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية، أعلنت فى وقت سابق ، ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ الخميس الماضي.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية "وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".