أستاذ تخطيط عمرانى: يجب تقنين وضع الإعلانات بالمدن حتى لا تشوه جمالها

كتب الأمير نصرى

علق الدكتور إسماعيل الشيمى أستاذ التخطيط العمرانى، على منع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات وإعلانات فى عدة أماكن، قائلا:" العامل الجمالى للمدينة يحافظ على طبيعة المناطق التاريخية، وتترك هذه الصورة الأثر فى نفس المشاهد والزائر والمقيم للمدينة بما يدعم الصورة من تخطيطها وتصميمها".

وأضاف إسماعيل الشيمى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن أى خلل فى الوظيفة الجمالية للمدينة ينقص من جمال الصورة الذهنية لها، وعناصر اللاند سكيب كثيرة منها المسطحات الخضراء والممرات ومواسير المياه والإعلانات وكيف تكون.

وأكد إسماعيل الشيمى أنه يجب أن يتم تقنين وضع الإعلانات بحيث لا تشوه وتضيف ولا تنتقص من قدر المدينة، موضحا أن وضع الإعلانات فى المدن والشوارع بالصورة الغير مناسبة وبشكل عشوائى تضعف الصورة الذهنية للمدينة، ولكن عناصر اللاند سكيب تضيف صورة جمالية.



