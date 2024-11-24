أستاذ بجامعة الأزهر: لا تقل فلان أحسن منى فالله يقسم الأرزاق كلا حسب قدراته

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور هانى تمام أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، عن خطورة المقارنات بين الناس وآثارها السلبية عليهم، قائلا:" الله تعالى يقول " وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً"، ولذا فيجب أن أكون على اعتقاد ويقين بأن الله لا يظلم أحد، وعندما يقسم لى رزق معين فهو خاص بى حسب قدراتى وإمكانياتى وطاقاتى وهو المناسب لى وليس لى علاقة بغيرى.

وأضاف هانى تمام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، تقديم الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن ذلك الرزق فيه خير لي ولا يجب النظر لغيرى، حيث يقول الله تعالى :" وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ".

وأوضح هانى تمام أن كل شخص عليه النظر لرزقه وحاله وإمكانياته وأن الله ميزه بشئ معين عن غيره، فلا يجب أن تنظر لما ميز الله غيرك به وتنسى النعم التى ميزك الله بها عنه، فكل شخص فى فتنة واختبار على النعم التى أعطاها الله له.

ولفت هانى تمام إلى أن النعمة التى ميزك الله بها وأعطاها لك خير ليك وأبقى عند الله من مجرد النظر لنعم الله عند الاخرين.

قناة الناس قناة دينية اجتماعية تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسخ الوعى الدينى الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطى رشيد.

وتهدف القناة إلى تحقيق الريادة الإعلامية الدينية، كآلية من آليات الحفاظ على مرجعية مصر فى الفكر الدينى المعتدل، من خلال نشر الوعى الدينى الرشيد وترسيخه فى كل ما يتعلق بالمجتمع من أمور دينه ودنياه، والحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء الوطني.



