6 عادات يومية تدمر صحة دماغك وتسبب الزهايمر.. كيف تؤثر سماعات الأذن؟

كتبت مروة هريدى

بمرور الوقت، قد تتسبب عادات نمط الحياة الحديثة عن قصد أو بغير قصد في إلحاق الضرر بالدماغ وتسبب انكماشه، وسواء كان ذلك من خلال الجلوس طوال الوقت أمام الشاشة أو الإفراط في تناول الوجبات السريعة، فإن بعض العادات الخطيرة والسيئة قد تلحق الضرر بأهم عضو في أجسامنا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. قائمة بـ 6 عادات تؤدي إلى تدمر وتسبب انكماش الدماغ:

الحرمان من النوم

يُفضل معظم الناس السهر حتى وقت متأخر من الليل، مما يجعلهم يفتقدون إلى النوم الجيد ليلًا، ولكن تأخير النو يؤثر سلبًا على صحتنا بأكثر من طريقة خاصة صحة الدماغ، وغالبًا ما يؤدي قلة النوم عن 8 ساعات كاملة كل ليلة إلى تعطيل راحة الدماغ مما يجعل الشخص محرومًا من النوم وما يترتب عليه من تلف الدماغ.

تناول كميات كبيرة من الكافيين

إن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكافيين أو التدخين يلحقون ضررًا كبيرًا بأدمغتهم، فهذه العادات تؤدي إلى تدهور الذاكرة وتسبب أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم مما يؤدي إلى مرض الزهايمر والخرف.

قضاء الكثير من الوقت بمفردك

يبدأ دماغك في الاستجابة ببطء عندما تقضي وقتًا طويلًا بمفردك، فالدماغ هو أحد أجزاء الجسم التي تحتاج إلى العمل بنشاط، والتعود على الجلوس بمفردك فترات طويلة يُعطل عمل الدماغ، مما يُسبب تقلصها ويزيد من النسيان، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فمن الضروري التفاعل الاجتماعي أكثر من المعتاد للحفاظ على نشاط الدماغ.

سماعات الأذن بصوت عالٍ جدًا

طبلة الأذن هى أحد الأجزاء الحساسة للغاية في الجسم، إن استخدام سماعات الأذن للاستماع إلى الموسيقى الصاخبة قد يؤدي إلى تلف سمعك بشكل دائم، وإذا كان ذلك يشكل ضغطًا مستمرًا على أذنك لأكثر من 30 دقيقة، فلن يؤثر ذلك على فقدان السمع فحسب، بل يؤثر أيضًا على أنسجة المخ عن طريق تقليل الذاكرة، وذكرت جمعية الصحة الأمريكية أن السبب في ذلك هو أن المخ يجب أن يعمل بجد لفهم ما يُقال حوله، مما يجعل الأنسجة تعمل بشكل مفرط.

الإفراط في تناول الطعام أو تناول الكثير من الوجبات السريعة

بصرف النظر عن الذاكرة والصحة العقلية، يرتبط أيضًا بصحة الأمعاء، ومن الممكن أن يتباطأ عمل الدماغ أو يتدهور إذا استهلك المرء المزيد من الطعام غير الصحي بدلًا من الخيارات الصحية، وقد يؤدي تناول الكثير من الوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس والبرجر والبيتزا أو المشروبات الغازية والبطاطس المقلية إلى تدهور وظائف الدماغ.

قلة التعرض لضوء الشمس

لقد توقف الكثير منا عن ممارسة أي تمرين أو نشاط بدني خاصة في النهار والتعرض لأشعة الشمس وذلك بسبب ظروف العمل، إما أننا نعمل في مكيف الهواء طوال الوقت أو نفضل عدم الخروج في النهار بسبب الحرارة الشديدة أو حركة المرور، وبدون التعرض للضوء الطبيعي بقدر كافٍ، قد يتباطأ الدماغ مما يسبب الاكتئاب، وتشير الدراسات البحثية على مر السنين التي أجرتها منظمات صحية مختلفة أيضًا إلى أن ضوء الشمس يساعد في الحفاظ على عمل الدماغ بشكل جيد.