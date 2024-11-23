وزير الدفاع الإسرائيلى: أعمل على سن قانون تجنيد جديد

محمد جمال

قال وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس للقناة الـ12 إنه يعمل على سن قانون تجنيد جديد، وإن الأوامر التى صدرت لن تحقق تجنيدا واسع النطاق.

ويرفض اليهود المتشددين التجنيد في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية، بسبب اعتبارات دينية، ويقول البعض إن أسلوب حياتهم المتدين قد يتعارض مع الأعراف العسكرية، بينما يعبر آخرون عن معارضتهم الآيديولوجية للدولة الليبرالية، وبحسب تعاليمهم، يعدّ اليهود المتشددين دراسة التوراة هي الضمان للحفاظ على بقاء إسرائيل، وسلاح روحاني لحماية شعب إسرائيل.

وأبطلت المحكمة العليا في عام 2018 قانوناً يعفي الرجال المتشددين من الخدمة في الجيش، إعمالاً لمبدأ المساواة، ولم تفلح مساعي البرلمان في التوصل إلى قواعد جديدة، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين الشهر المقبل.

ويشكل اليهود المتشددون 13 % من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 19 % بحلول عام 2035، بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم.

وتظاهر الآلاف من الحريديم اليوم الأحد، في تل أبيب، احتجاجا على رفض التجنيد الإجباري، واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، على متظاهرين من اليهود المتشددين (الحريديم).

وقال المتظاهرون: "اليوم بدأت حرب مباشرة بين الحريديم ودولة إسرائيل".