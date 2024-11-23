وزير الأوقاف يشيد بحفظة القرآن الكريم: القرآن يرفع صاحبه ويشرفه

كتب لؤى على

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، احتفالية اللجنة العلمية والثقافية لنادي مستشاري النيابة الإدارية لتكريم حفظة القرآن الكريم في الموسم الثقافي الثامن لعام 2024، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لخدمة القرآن الكريم وأهله، وتأكيدًا على التعاون الوثيق مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية.

أقيمت الاحتفالية بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة. منهم المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، و المستشار محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار سعد عبد الحليم، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية.



حضر أيضًا الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عمرو الورداني، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والمستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني بوزارة الأوقاف، والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام.

وعبر الدكتور أسامة الأزهري في كلمته عن شكره وتقديره لجميع المستشارين والعلماء والحضور، مقدمًا تحية تقدير إلى لجنة التحكيم التي أشرفت على المسابقة وبذلت جهدًا صادقًا في خدمة القرآن الكريم حسبة لله تعالى.

ودعا الوزير الحضور للوقوف دقيقة حداد على رحيل المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذي وافته المنية اليوم السبت ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م بعد سنوات طويلة في خدمة الوطن.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا الحفل هو احتفاء بحفظة القرآن الكريم من أبناء السادة المستشارين وأسرهم، مبينًا أن حبهم للقرآن الكريم وتعلقهم به، وحرصهم على حفظه ودراسته، هو ما جعلهم محل تكريم، فهم أهل الله وخاصته الذين اختارهم الله لحفظ كتابه العزيز.

كما هنأ الوزير أسر حفظة القرآن الكريم على ما بذلوه من جهد في توجيه أبنائهم إلى حفظ القرآن، مؤكدًا أن هذا التكريم إشادة بحرصهم على تعليم القرآن الكريم وحث أبنائهم على حفظه، مما يضيء لهم طريق العلم والتقوى.

وقدم الدكتور أسامة الأزهري تحية خاصة للمستشارين القائمين على المسابقة، مثمنًا دورهم في رعاية هذا الحدث السنوي، داعيًا الله أن يظل هذا العمل المبارك سراجًا ساطعًا إلى يوم القيامة.

كما أشاد الوزير بقرار استحداث فرع فهم القرآن الكريم وتفسيره في المسابقة، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة حكيمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للقرآن الكريم وتفسيره، بما يساهم في بناء وعي ديني سليم في المجتمع.

وفي ختام الاحتفال أهدى المستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، و المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع النيابة الإدارية للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية وعنايته بالقرآن الكريم وحفظته.



وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن الكريم



وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن الكريم