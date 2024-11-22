خلال زيارته لمسجد الروضة.. أهالى شمال سيناء يهدون وزير الأوقاف العباءة السيناوية

كتب لؤى على

قدم مجدي رزق سلامة، والد الشهيد أمير مجدي رزق سلامة، أحد شهداء مسجد الروضة الأبرار، لوحة فنية للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقد رسم اللوحة بيده وبريشته، تعبيرًا عن مشاعر الوفاء والعرفان تجاه جهود الدولة ورموزها، وتخليدًا لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.

وفي مشهد آخر، قلد الشيخُ مسعد أبو جرير وزيرَ الأوقاف العباءة السيناوية في تعبير عريق ومتوارث عندهم لتقليد تلك العباءة للشخصيات ذات القيمة الرفيعة لديهم، وأعرب وزير الأوقاف عن افتخاره العميق بتقليده العباءة السيناوية مؤكدًا أنه يعتبرها من أرفع الأوسمة التي نالها.

هذا التكريم النادر يؤكد تلاحم أهالي سيناء واعتزازهم بتضحيات أبنائهم، وحرصهم على التعبير عن امتنانهم من خلال الفن والإبداع والحفاظ على التقاليد.