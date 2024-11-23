نصائح فعالة للوقاية من مرض الشريان التاجى القلبى.. لا تفوتك

كتبت مروة محمود الياس

لا يمكن منع الإصابة بالشريان التاجى ومشكلاته بشكل كامل، ولكن هناك عوامل وممارسات صحية إذا ما التزم بها الإنسان في حياته اليومية، كانت وقاية له فعالة من مرض الشريان التاجى، الذى يعد من أهم الأمراض القلبية التي تصيب هذا العضو الأهم في الجسم، فوفقًا لتقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي، فإن مرض الشريان التاجى، هوعبارة عن انسداد بالشريان التاجى نتيجة تراكم الكوليسترول وغيرها من المواد التة تؤثر على تدفق الدم وعرقلته، فتؤثر بالتبعية على عضلة القلب وتسبب ضعفها الشديد.

من أبرز طرق ونصائح الوقاية للقلب من مشكلات الشريان التاجى