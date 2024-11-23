اليوم السابع
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ميدفيديف: الولايات المتحدة والناتو يخوضون حرب شاملة ضد روسيا

السبت، 23 نوفمبر 2024 05:14 م
ميدفيديف: الولايات المتحدة والناتو يخوضون حرب شاملة ضد روسيا ميدفيديف
أ ش أ

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم "السبت"،إن الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف الناتو تخوض حربا شاملة ضد موسكو.

وأوضح ميدفيديف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية -أن الناتو "منخرط بشكل كامل" في الصراع الروسي-الأوكراني، لافتا إلى أن دول الناتو استخدمت صواريخها في شن ضربات على منطقتي كورسك وبريانسك الحدوديتين الروسيتين.

وفي حديثه عن الضربات على روسيا بأسلحة قدمتها دول الغرب لأوكرانيا،أكد ميدفيديف أن هذه الأفعال سترد عليها روسيا بالشكل المناسب،يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم الخميس الماضي، أن صواريخا أمريكية وبريطانية الصنع استهدفت منشآت عسكرية في منطقتي كورسك وبريانسك في أعقاب تحرك الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي للسماح باستخدام أسلحتهم بعيدة المدى لشن ضربات ضد روسيا.

وأشار إلى أنه ردا على الهجمات،استخدمت روسيا لأول مرة أحدث صواريخها الباليستية متوسطة المدى غير النووية من طراز "أوريشنيك" ضد منشأة يوجماش الصناعية الدفاعية في منطقة دنيبر الأوكرانية، مشددا على أن الغرب قد يواجه عواقب وخيمة إذا أدت سياسته الاستفزازية إلى تصعيد الصراع بشكل أكبر.

 







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