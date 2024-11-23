روسيا: استخدام صاروخ "أوريشنيك" سيغير من مسار الصراع الأوكرانى

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الجمعة، إن استخدام صاروخ "أوريشنيك" من جانب روسيا؛ سيغير مسار الصراع الأوكراني.

وأوضح ميدفيديف -فى تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الجمعة- أن هذا سيحول بطبيعة الحال من مسار العملية العسكرية الخاصة.

وقامت روسيا فى خطوة غير مسبوقة، بقصف أوكرانيا بصاروخ MIRV فرط صوتى لأول مرة، حيث أوضح الكرملين أن "قيام روسيا بإطلاق الصاروخ الباليستي الجديد متوسط ​​المدى على أوكرانيا، جاء ردا على القرارات المتهورة للدول الغربية في تزويد كييف بالأسلحة"، على حد تعبيره.

وجاءت هذه التعليقات من جانب ميدفيديف بعد تصريحات مماثلة من فلاديمير بوتين أمس، قال خلالها إن "الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي أعلنوا موافقتهم على استخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى. وفي أعقاب هذا الإعلان، تعرضت مواقع عسكرية روسية في منطقتي كورسك وبريانسك لهجمات بصواريخ أميركية وبريطانية. وردا على ذلك، استخدمت روسيا أحدث صواريخها الباليستية متوسطة المدى، أوريشنيك، في ضربة غير نووية استهدفت مصنع يوجماش الدفاعي الأوكراني في دنيبر"، بحسب بوتين.

وحذّر بوتين من أن "سياسات الغرب الاستفزازية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمر الصراع في التصعيد".