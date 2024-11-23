مباحثات عسكرية روسية هندية فى نيودلهى لتعزيز التعاون فى الصناعات الدفاعية

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قالت الحكومة الروسية، الجمعة، إن مسئولين دفاعيين روس أجروا اجتماعاً مع نظراء من الهند في إطار مجموعة العمل المعنية بالصناعة الدفاعية للبلدين في اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون العسكري والتقني، وذلك في نيودلهي.

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الاجتماع الـ22 لمجموعة العمل الهندية الروسية للتعاون العسكري والتقني عقد الجمعة في نيودلهي، وترأسه بشكل مشترك سكرتير الإنتاج الدفاعي الهندي السيد سانجيف كومار والنائب الأول لمدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي أندريه بويتسوف.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد زار روسيا - خلال يوليو الماضي - وعقد القمة السنوية الثانية والعشرين بين الهند وروسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آنذاك، حيث يقيم الطرفان قمة سنوية منتظمة منذ العام 2000، إلا أنه في السنوات الأخيرة تعذر عقد القمة بسبب الحرب الأوكرانية.