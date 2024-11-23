ما كمية السكر الواجب تناولها فى اليوم الواحد؟

كتبت إيناس البنا

السكر هو عنصر أساسي شائع في معظم الأنظمة الغذائية، له تأثير كبير على صحتنا بشكل عام، وفي حين أنه يضفي حلاوة على وجباتنا ومشروباتنا، فإن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب ومشاكل الأسنان.

لماذا تناول السكر مهم؟

السكر مصدر للسعرات الحرارية الفارغة، أي أنه يزيد من السعرات الحرارية التي تتناولها دون أن يوفر لك العناصر الغذائية الأساسية، ووفقًا لموقع "NDTV"، الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي وزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، وبالإضافة إلى الصحة البدنية، فإنه يؤثر أيضًا على صحة الأسنان، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة، ومن خلال الحفاظ على تناول السكر ضمن الحدود الموصى بها، يمكنك تقليل هذه المخاطر مع الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة.

فهم السكر: الطبيعي مقابل المضاف

يوجد السكر في شكلين: طبيعي ومضاف، توجد السكريات الطبيعية في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، تأتي هذه السكريات مع الألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها مفيدة للصحة، من ناحية أخرى، يتم إدخال السكريات المضافة أثناء معالجة الطعام أو تحضيره، حيث توفر سعرات حرارية فارغة بدون فوائد غذائية وهي المساهم الرئيسي في الإفراط في استهلاك السكر.

توصيات السكر اليومية

يقترح خبراء الصحة أن يقتصر تناول السكر المضاف على 5-10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، وبالنسبة للبالغين العاديين، يعادل هذا حوالي 6 ملاعق صغيرة (25 جرامًا) من السكر المضاف للنساء و9 ملاعق صغيرة (36 جرامًا) للرجال، وبالنسبة للأطفال، يكون الحد أقل، اعتمادًا على أعمارهم واحتياجاتهم من السعرات الحرارية، وتركز هذه التوصيات فقط على السكريات المضافة، وليس السكريات الطبيعية الموجودة في الأطعمة الكاملة.

كيف يؤثر الإفراط في تناول السكر على الصحة

1. زيادة الوزن والسمنة

يساهم الإفراط في تناول السكر في اختلال توازن الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، والمشروبات السكرية، على وجه الخصوص، هي السبب الرئيسي لأنها لا تمنح الشعور بالشبع، مما يشجع على الإفراط في تناولها.

2. زيادة خطر الإصابة بمرض السكري

يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بمقاومة الأنسولين، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فمع مرور الوقت، قد يتغلب السكر الزائد على البنكرياس، مما يضعف إنتاج الأنسولين.

3. أمراض القلب

يزيد تناول السكر المضاف من خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال المساهمة في السمنة، ورفع مستويات الدهون الثلاثية، وارتفاع ضغط الدم، وحتى الإفراط المعتدل في تناوله قد يرهق الجهاز القلبي الوعائي.

4. مشاكل صحة الأسنان

تتغذى البكتيريا الضارة في الفم على السكر، مما يؤدي إلى تراكم البلاك وتسوس الأسنان وأمراض اللثة، يمكن أن يؤدي الحد من تناول السكر إلى تحسين صحة الفم بشكل كبير.

5. التأثير على صحة الكبد

يتم استقلاب الفركتوز، وهو نوع من السكر يوجد في العديد من الأطعمة المصنعة، في الكبد، وقد يؤدي تناول الكثير منه إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، مما يؤدي إلى إضعاف وظائف الكبد بمرور الوقت.

6. زيادة الالتهاب

يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى إثارة الالتهاب المزمن، والذي يرتبط بمختلف الحالات الصحية، بما في ذلك التهاب المفاصل وأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان.

7. انخفاض الطاقة والرغبة الشديدة في تناول الطعام

يتسبب السكر في ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة وزيادة احتمالية الرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكر، ويمكن أن تؤدي هذه الدورة إلى تعطيل الإنتاجية اليومية والمزاج.

نصائح لإدارة تناول السكر

1. اقرأ ملصقات الأطعمة

كن على دراية بالسكريات المخفية في الأطعمة المصنعة من خلال التحقق من ملصقات التغذية، ابحث عن مصطلحات مثل "شراب الذرة عالي الفركتوز" أو "السكروز" أو "الديكستروز".

2. اختر المُحليات الطبيعية

استبدل السكريات المضافة ببدائل طبيعية مثل العسل أو ستيفيا، والتي لها تأثير أقل على نسبة السكر في الدم.

3. تناول الأطعمة الكاملة

ركز على الأطعمة الكاملة غير المعالجة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والتي توفر السكريات الطبيعية إلى جانب العناصر الغذائية الأساسية.

4. الحد من المشروبات السكرية

استبدل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بالماء أو شاي الأعشاب أو الماء المنقوع للبقاء رطبًا دون إضافة سكر.

5. التحكم في أحجام الحصص

استمتع بالوجبات الخفيفة باعتدال من خلال اختيار أجزاء أصغر أو مشاركة الحلويات مع الأصدقاء والعائلة.

6. اطبخ في المنزل

تحضير وجبات الطعام في المنزل يسمح لك بالتحكم في كمية السكر المضافة إلى وصفاتك.

7. اختر الخيارات غير المحلاة

اختر الأطعمة غير المحلاة مثل الزبادي والحبوب وزبدة الجوز لتقليل تناول السكر المخفي.

