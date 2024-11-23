"لاوس" تعرب عن حزنها إزاء مصرع 6 سائحين بسبب تسمم الميثانول

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أعربت حكومة لاوس عن حزنها الشديد إزاء مصرع ستة سائحين أجانب في بلدة "فانج فينج" بسبب ما يشتبه بأنه تسمم بالميثانول.

وقدمت وزارة الشؤون الخارجية في لاوس - في بيان أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - خالص تعاطفها وتعازيها لأسر المتوفيين؛ مضيفة أنه يجري حاليا التحقيق في الحادث.

وكانت إستراليا قد دعت السلطات في لاوس إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في الحادث الذي أودى بحياة اثنين من مواطنيها، إلى جانب وفاة أمريكي وبريطاني ودنماركيين اثنين.

كما أصدرت السلطات البريطانية والأسترالية تحديثا لنصائح السفر، عبر موقعهما الإلكتروني، لتحذير رعاياهما من تسمم الميثانول أثناء تناول المشروبات الكحولية في لاوس.