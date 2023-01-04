اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 09:02 م
أكرم القصاص
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"الدفاع الروسية": الجيش يبدأ مهمة رفع ألغام في جمهورية لاوس

الأربعاء، 04 يناير 2023 08:00 م
"الدفاع الروسية": الجيش يبدأ مهمة رفع ألغام في جمهورية لاوس ألغام - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المهندسين العسكريين من المركز الدولي لمكافحة الألغام للجيش الروسي بدأوا مهمة جديدة في جمهورية لاوس جنوب شرق آسيا، يقومون خلالها بتطهير 56 هكتارا من الأرض بحلول مارس 2023.
 
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء أن هؤلاء المهندسين العسكريين قاموا بتنفيذ مهمة إنسانية لرفع الألغام في منطقة كخاموان بجمهورية لاوس، مشيرة إلى أن هذه هي المرحلة الخامسة من هذا النوع للخبراء الروس.
 
وأضافت أن مجموعة موحدة من المهندسين العسكريين الروس كانت تعمل في لاوس منذ نوفمبر 2021 على تطهير أراضٍ ضرورية لبناء منشآت اجتماعية مهمة بمناطق بوليكخامساي وسيينغ هوانغ وكخاموان، وتم أثناء أعمال رفع الألغام العثور على أكثر من 2200 عبوة ناسفة بمنقطة تتجاوز مساحتها 140 هكتارا والقضاء عليها.

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