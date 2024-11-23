صحتك بالدنيا.. مخدر الشابو مدمر للدماغ ويصيب بالسكتات والجلطات.. كيف يمكن الوقاية من إصابات الحصبة بعد ارتفاعها عالميًا.. اعرف سبب وفاة محمد رحيم.. والعفن الأسود على البصل يهدد صحتك

كتبت فاطمة خليل

قدم "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار.

العفن الأسود على البصل يهدد صحتك.. كيف تتخلص منه وتحمى نفسك

ارتفاع إصابات الحصبة عالميًا.. كيف يمكن الوقاية والاكتشاف المبكر؟

مخدر الشابو.. مدمر للدماغ ويصيب بالسكتات والجلطات

للرجال فقط.. كيف تتجنب مخاطر العمل المكتبى على صحتك؟

أغرب الأمراض النفسية ..حرامى فى بيتى..اضطراب يوهمك باحتيال أسرتك عليك

سبب وفاة محمد رحيم.. أعراض الذبحة الصدرية الظاهرة لا تتجاهلها

للأمهات.. الروشتة الكاملة لتغذية طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة



لمرضى السكرى.. المشى بهذه الطريقة يحميك من تقلبات السكر بالدم



أسباب وعلامات السكتة القلبية.. عوامل تزيد فرص الإصابة بها