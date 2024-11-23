رئيس الوزراء النيبالي يدعو المليادير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة نيبال

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أعلن رئيس الوزراء النيبالي"كى بى شارما أولى " اليوم أنه وجه دعوة إلى المليادير الأمريكى " إيلون ماسك " لزيارة نيبال.

وقال رئيس الوزراء النيبالى فى معرض تدوينة نشرها اليوم على منصة إكس / تويتر سابقا / فيما يتعلق بهذا الشأن " إننى أجريت محادثات مع السيد إيلون ماسك منذ لحظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، ووجهت له خلالها دعوة لزيارة نيبال" .

ولم يحدد رئيس الوزراء النيبالى الهدف من توجيه هذه الدعوة إلى الملياردير الأمريكى الذى يمتلك منصة إكس وشركة / سبيس إكس / ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة / تسلا موتورز للسيارات / والذى عينه الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مؤخرا مستشارا خاصا له لاصلاح السلطات الفيدرالية الأمريكية لرفع الكفاءات الحكومية .

ولكن تجدر الاشارة إلى أن رئيس الوزراء النيبالى كان قد أعلن أمس / الجمعة / خلال مؤتمر حاشد نظمه حزبه فى العاصمة كاتمندو أنه سيزور الصين يوم الثانى من شهر ديسمبر القادم لمتابعة بحث المشروعات المعتزم تمويلها بقروض صينية فى إطار مبادرة / الحزام والطريق / مسلطاً الضوء على المزايا المحتملة للمشروعات التى تمولها الصين على الرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجه نيبال .

وقال رئيس الوزراء النيبالى " إننى سأزور الصين على رأس وفد من الحكومة ، وأعتقد أن هذه الزيارة ستكون ناجحة جدا لأنها ستكون من أجل مصلحة بلادنا، وإننى أود أن أؤكد للمواطنين ضرورة الحصول على قروض خارجية".

واستدرك قائلاً فى ختام كلمته " إنه على قدر الامكان ، فإننا لا نرغب فى الحصول على قروض من أى أحد لأننا لسنا فى حالة تمكننا من تحمل أعباء قروض أخرى ، ولكن الأمر يحتم علينا ضرورة زيادة إنتاجنا ، ولكن كيف يمكننا زيادة إنتاجنا بدون إقامة مثل هذه المشروعات ؟ " .ومن ناحية أخرى ، قال براكاش ماهات المتحدث باسم حزب المؤتمر النيبالى الشريك فى الائتلاف الحاكم أمام أعضاء البرلمان " إن الحزب لايعارض مبادرة / الحزام والطريق / ولكننا نقول ببساطة انه لايمكننا اقتراض قروض جديدة فى الوقت الراهن لأن عبء الديون يتزايد بالفعل ، ولذلك يتعين تجنب مسألة الحصول على قروض جديدة ، وأن يتم التركيز - بدلا من ذلك - على ضرورة وفاء الصين بالتزاماتها الخاصة بتقديم منح فى إطار هذه المبادرة ".