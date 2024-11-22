الصين تعتزم إعفاء 9 دول جديدة من تأشيرات الدخول

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، أن الصين قررت تطبيق سياسة الإعفاء من التأشيرة على تسع دول جديدة على أساس تجريبى.

وقال لين جيان، متحدث باسم الوزارة - خلال مؤتمر صحفى، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إنه من أجل تسهيل تبادل الأفراد بين الصين ودول أخرى بشكل أكبر، قررت الصين توسيع ترتيباتها الخاصة بالإعفاء من التأشيرة لتشمل المزيد من الدول.

وأشار إلى أنه فى الفترة من 30 نوفمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2025، سيتم تطبيق الإعفاء من التأشيرات على حاملي جوازات السفر العادية من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية ومالطا وإستونيا ولاتفيا واليابان، على أساس تجريبي.

فضلا عن ذلك، ذكر "لين" أن الصين قررت تحسين سياستها الخاصة بالإعفاء من التأشيرات بشكل أكبر، بما في ذلك إضافة أغراض التبادلات والزيارات إلى نطاق الدخول بدون تأشيرة، مع تمديد فترة الإقامة المسموح بها من 15 يوما إلى 30 يوما.

وابتداء من 30 نوفمبر 2024، سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من 38 دولة ضمن ترتيب الإعفاء من التأشيرات، بما في ذلك الدول الـ9 الجديدة، من دخول الصين بدون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لأغراض الأعمال التجارية أو السياحة أو الزيارات العائلية أو التبادلات والزيارات أو الترانزيت، مع فترة إقامة لا تتجاوز 30 يوما.

