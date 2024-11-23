حرب الصواريخ فى أوكرانيا.. أوريشنيك الروسى × أتاكمز الأمريكى.. إنفوجراف

كتب عبد الوهاب الجندى

تتصاعد وتيرة الحرب الروسية – الأوكرانية بشكل سريع مع اقتراب نهاية العام الحالي 2024، مع سماح أمريكا لكييف باستخدام صواريخ أتاكمز في ضرب العمق الروسي، ردت موسكو باستخدام صواريخ أوريشنيك، وبالمقارنة بين الصاروخين نجد التالي:

أوريشنيك، كلمة روسية تعني شجرة البندق، يحلّق بسرعة 10 ماخ، أو ما بين 2 إلى 3 كلم في الثانية، وهو متعدد الرؤوس الحربية، ويصنّف على أنه "فرط صوتي"، ولا يحمل حاليا رؤوسا نووية، ويعد صاروخ باليستي متوسط المدى، ولا تستطيع أنظمة الدفاع الحديثة اعتراضه، ويبلغ مداها 3600 ميل، ويمكنه أن يضرب أي موقع في أوروبا.

صواريخ "أتاكمز"

وبخصوص الصاروخ الأمريكي " أتاكمز" فهو من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي، وهي صواريخ باليستية موجهة أرض - أرض يصل مداها الأقصى إلى 300 كيلومتر مع تجزئة شديدة الانفجار أو رأس حربي عنقودي، يتم إطلاق الصواريخ من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة مجنزرة.



تتراوح وزن رأسه الحربي بين 160 و 560 كيلوجراما، ويبلغ طوله 3.98 أمتار، سرعته القصوى 1225 كيلومتر الساعة)، يمكن إطلاقه من نظام هيمارس (نظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا)، ويبلغ عرضه 0.61.



أتاكمز