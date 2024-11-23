بولندا: حرب أوكرانيا تدخل مرحلة حاسمة وتهديد الحرب العالمية خطير وحقيقى

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قال رئيس وزراء بولندا، إن الحرب فى أوكرانيا تدخل مرحلة حاسمة مع شن روسيا هجوما بصاروخ باليستى جديد، مما يظهر أن التهديد بصراع عالمى خطير وحقيقى، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وجاء تحذير دونالد توسك فى الوقت الذى عقد فيه الناتو ومسولو أوكرانيا محادثات طارئة على خلفية إطلاق موسكو صاروخا صوتيا جديدا فى هجوم على منطقة دينبرو.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد قال إن إطلاق الصاروخ هو رد على استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية وبريطانية طويلة المدى على أهداف فى روسيا، وأصدر الرئيس الروسى تهديدا واضحا بأن موسكا لديها الحق فى ضرب أى بلد غربى يقدم مثل هذه الأسلحة لأوكرانيا. وتعهد بوتين بأن تواصل روسيا استخدام هذا الصاروخ الجديد فى الظروف القتالية، وهو تهديد لكل من الغرب وأوكرانيا.

وأوضح رئيس وزراء بولندا دونالد توسك الخطر فى أوكرانيا، التى تشارك بولندا جزءا من حدوها، قائلا إن الحرب فى الشرق تدخل مرحلة حاسمة، ونشعر أن المجهول يقترب، مشيرا إلى أن الساعات الماضية أظهرت أن التهديد خطير وحقيقى فيما يتعلق بالصراع العالمى.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن العالم بحاجة لأن يظهر استجابة جدية لإطلاق روسيا الصاروخ، وأن يظهر أن هناك عواقب حقيقية. وأضاف أن وزارة الدفاع فى بلاده تعمل مع الحلفاء والشركاء لتطوير دفاعات جوية للحماية من المخاطر الجديدة التى تواجهها بلاده.

وكانت أوكرانيا قد استخدامت الأسبوع الماضى صواريخ ستورك شادو بريطانية الصنع وانظمة صواريخ ATACMS الأمريكية لضرب أهداف داخل روسيا، بعد أشهر من مناشدات زيلينسكى للسماح له باستخدام الصواريخ التى يصل مداها ما بين و150 و190 ميلا.

وردت روسيا بتصعيد تهديداتها فى الغرب. وفى يوم الخميس، والذى كان اليوم الـ 1000 لبدء الحرب الروسية الأوكرانية، وقع الرئيس الروس مرسوما بتحديث العقيدة النووية لروسيا بما يجعل أى هجوما تقليديا على روسيا من جانب دولة مدعومة بقوة نويية بمثابة هجوم مشترك على البلاد.