اليوم السابع
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بعد قليل.. عمرو دياب والشاب المصفوع وجها لوجه فى محكمة الجنح

السبت، 23 نوفمبر 2024 09:00 ص
بعد قليل.. عمرو دياب والشاب المصفوع وجها لوجه فى محكمة الجنح عمرو دياب - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، السبت، أولى جلسات الشاب سعد أسامة بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب، ومحاكمة عمرو دياب بتهمة الاعتداء على الشاب سعد أسامة.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.







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