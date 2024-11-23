بحوث التناسليات الحيوانية ينظم ورشة عمل عن تقنية نقل الأجنة خارج الرحم

‫ كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لـ مركز البحوث الزراعية ورشة عمل إنتاج وحفظ الأجنة خارج الرحم بالتعاون مع خبراء من امريكا والبرازيل وهولندا، في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية أن نقل الاجنة من أسرع طرق تحسين السلالات وزيادة اعداد الحيوانات المتميزة وخصوصا حيوانات المزرعة والخيول كما يعتبر الحل الأسرع للقضاء على الفجوة الغذائية من اللحوم و الالبان وهو تربية حيوانات ذات صفات وراثية متميزة في انتاج اللحوم والالبان "ابقار – جاموس – اغنام – ماعز" مع زيادة اعداد هذه الحيوانات زيادة كمية ونوعية حتى يتسني تحقيق المعادلة الصعبة وهي الحصول على انتاج أكبر من خلال عدد حيوانات اقل .

أضاف أن نقل الاجنة في الخيول يساهم في الحصول علي اكبر عدد من الأمهات المتميزة أو التي تعاني من مشاكل تناسلية كبيرة أو الفرسات المتقدمة في العمر .

واستمرارا لدور معهد بحوث التناسليات الحيوانية في تحسين السلالات المحلية من الابقار والجاموس خصوصا لدي صغار المربين وكذلك تطوير تقنية نقل الاجنة والاخصاب المجهري في الخيول أقيمت ورشة عمل عن كيفية تجميع البويضات من الابقار والجاموس والخيول وتلقيحها خارج الرحم وذلك بهدف الحصول على اجنة متميزة يمكن نقلها للحيوانات المختلفة في الأوقات المناسبة لحدوث اعلي معدلات عشار .

و و قام بالقاء المحاضرات النظرية و التدريب العملي في هذه الورشة خبراء من الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل وهولندا و بمساعدة فريق من المتخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية كما حضر الورشة اكثر من 30 مشارك من المعاهد البيطرية التابعة لمركز البحوث الزراعية وكليات الطب البيطري و أطباء بيطريين من معامل انتاج السائل المنوي المجمد و مزرعة الزهراء لتربية الخيول .

اثني جميع المشاركين في الورشة علي التنظيم الجيد و المعلومات القيمه و كذلك التدريب العملي بالمعامل المتخصصة و كذلك في مزرعة المعهد مما ساهم في نجاح هذه الورشة و الذي تمثل في طلب جميع الحاضرين بالمزيد من هذه الورش المتخصصة و هو الامر الذي سوف يقوم بة المعهد من اجل نقل و تبادل الخبرات بين الخبراء في مصر و الدول المتقدمة في هذا المجال.