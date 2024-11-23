العاصفة "بيرت" تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا

أ ش أ

تسببت العاصفة "بيرت" التي ضربت عدة أجزاء بالمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا في تأخر عدد من الرحلات الجوية وتعطيل حركة القطارات وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنشآت.

وذكر مطار "دبلن" الأيرلندي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت، أن عددا قليلا من الرحلات الجوية المغادرة تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد بسبب الظروف الجوية العاصفة، مؤكدا أن موظفي المطار يعملون بجد لضمان حدوث أقل تعطيل ممكن للركاب.

من جانبها، أعلنت شركة الطاقة في أيرلندا انقطاع التيار الكهربائي عن 60 ألف منشأة، ما بين منازل وشركات ومزارع، بسبب العاصفة "بيرت"، مضيفة أنها قامت بنشر أطقمها في المناطق المتضررة لإصلاح الأعطال.

وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق العديد من الطرق في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، فيما أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات للمواطنين من حدوث فيضانات في العديد من مناطق البلاد، كما نوه بأن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية قد تسبب في تعطيل حركة السفر.

في سياق متصل، أعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية في أيرلندا الشمالية تعطل حركة القطارات في عدد من خطوط السكة الحديد بسبب الفيضانات الناجمة عن العاصفة، ودعت المسافرين على تلك الخطوط لإيجاد وسائل بديلة للسفر.