الشاب سعد أسامة للمحكمة: "مرضتش أضرب عمرو دياب علشان قد أبويا عنده 63 سنة"

كتب أحمد حسني

استمعت محكمة جنح التجمع، لمرافعة دفاع الشاب سعد أسامة في اتهام الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه.

وقال محامي الشاب سعد أسامة، إن المجني عليه عانى من حالة اكتئاب بعد الصفع من الفنان عن و دياب وترك عمله، مستطردا: "المجني عليه قال مردتش أضرب عمرو دياب لأنه قد أبويا عنده 63 سنة، وأبوه قال لو ضربوه بالنار كان أهون عليا من ضربه بالقلم".

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.