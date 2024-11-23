الداخلية تضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من، طرف أول: (3 أشخاص، بحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، عدد من الزجاجات الفارغة)، وطرف ثان: (3 أشخاص، بحوزتهم عدد من الزجاجات الفارغة ، 2 سلاح أبيض) بسبب خلافات مالية بين أحد أفراد الطرف الأول والطرف الثانى تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض "دون إصابات أو إستخدام الأسلحة المضبوطة حوزتهم".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.