اليوم السابع
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الدائرة الأولى إرهاب بوادى النطرون تجدد حبس كادرين من كوادر التنظيم السرى للإخوان

السبت، 23 نوفمبر 2024 03:17 م
الدائرة الأولى إرهاب بوادى النطرون تجدد حبس كادرين من كوادر التنظيم السرى للإخوان المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
كتب إبراهيم قاسم

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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل محمد مكرم استمرار حبس المتهم "ع.غ.م" أحد كوادر التنظيم السري لجماعة الإخوان وذلك لمدة 30 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه السابق.

وفي ذات الجلسة قررت الدائرة استمرار حبس المتهم "ن.ر.م" أحد كوادر التنظيم السري لجماعة الإخوان لمدة 30 يوماً تبدأ من تاريخ نهاية حبسه السابق على أن يراعى لهما التجديد في الميعاد القانوني.

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هيئة المحكمة

 







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