اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الرى بتعديل أسعار دخول السد العالى ورمز الصداقة

السبت، 23 نوفمبر 2024 03:19 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الرى بتعديل أسعار دخول السد العالى ورمز الصداقة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بتعديل أسعار تذاكر دخول السد العالى ورمز الصداقة المصرية- السوفيتية ومتحف النيل، وأسعار الخدمات الخاصة بالمتحف.

وتضمن القرار زيادة أسعار دخول الأجانب للسد العالى ورمز الصداقة المصرية- السوفيتية 200 جنيهًا ، و 150 جنيهًا للأجانب من سن 6-12 سنة، و 30 جنيهًا للمصريين و 15 جنيها للطلاب المصريين.

وبالنسبة لتذاكر صعود رمز الصداقة المصرية السوفيتية 300 جنيه للزائرين الاجانب، و150 جنيهًا للأجانب من سن 6-12 عامًا ، و 100 جنيه للمصريين و30 جنيهًا للطلاب المصريين .

وبالنسبة لتذاكر دخول متحف النيل، 200 جنيهًا للزائرين الأجانب، و 100 جنيه للمصريين من سن 6-12 عامًا ، و 20 جنيهًا للمصريين و15 جنيه للطلاب المصريين.
 







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رمز الصداقة



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