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تعرف على أسعار تذاكر الدخول للسد العالى ورمز الصداقة ومتحف النيل بأسوان

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:12 ص
تعرف على أسعار تذاكر الدخول للسد العالى ورمز الصداقة ومتحف النيل بأسوان متحف النيل الوثائقى بمدينة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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أعلنت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، عن الأسعار الجديدة المطبقة على تذاكر الدخول لزيارة السد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية ومتحف النيل الوثائقى بمدينة أسوان من المصريين والأجانب أيضا بعد الزيادة المقررة.

وجاء سعر تذكرة الدخول لزيارة متحف النيل الوثائقى للزائر المصرى 15 جنيها للفرد الواحد، و10 جنيهات للطالب المصرى، و50 جنيها للطالب الأجنبى، و75 جنيها للزائر الأجنبى.

بينما بلغت أسعار الدخول لزيارة كلا من السد العالى ورمز الصداقة ومتحف النيل معا 90 جنيها للفرد الواحد من الزائر المصرى، و30 جنيها للطالب المصرى، و130 جنيها للطالب الأجنبى، و240 جنيها للزائر الأجنبى.

 


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