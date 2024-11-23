البابا تواضروس يترأس صلوات القداس الإلهى بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

كتبت - بتول عصام

ترأس اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهى بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الأباء الأجلاء وأحبار الكنيسة.

وقال البابا تواضروس خلال عظته إن المراحل الثلاث لـ خدمة الكاهن، وجاءت كالآتي:

1- مرحلة الاشتياق والتعب والسعي:

وفيها يتعب الكاهن ويبذل نفسه لأجل أبنائه مشتاقًا إلى توبتهم وعودتهم إلى الله.

2- مرحلة التوبة:

وهي لحظة عودة النفس إلى الله كما فعل الابن الضال، وينتظرها الكاهن دون يأس بل برجاء كامل.

3- مرحلة الفرح:

وفيها يفرح الكاهن لأنه ولد ابنًا جديدًا لملكوت السموات، وهي عملية متكررة ومستمرة في خدمة الكاهن.

وكان قداسة البابا استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من كنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية، بضرورة مشاركة أي من الكنيستين في إجراءات انتخاب بطريرك جديد.