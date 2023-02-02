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أحكام تغيير نطاق خدمة الكاهن فى لائحة الكنيسة الأرثوذكسية

الخميس، 02 فبراير 2023 04:00 ص
أحكام تغيير نطاق خدمة الكاهن فى لائحة الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنيسة الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أب اعتراف لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

واعتمد المجمع المقدس لائحة الكاهن يوم 20 يونيو 2013 بعد مناقشات واسعة استمرت 6 أشهر لتصير نافذة التطبيق بعد اعتمادها، وتطبق فى جميع الكنائس فى مصر والمهجر وتصير تحت الملاحظة لمدة عامين، حيث تتلقى سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة أى ملاحظات حتى يمكن مناقشتها والاستفادة منها عند مراجعة هذه اللائحة.

 

وخلال التقرير التالى ننشر أحكام تغيير نطاق خدمة الكاهن بلائحة الكنيسة الأرثوذكسية..

 

1 - لا يجوز بحسب الأصل أن يترك الكاهن المذبح الذى سيم عليه ويجوز للأب الأسقف المختص التشاور مع الأب الكاهن لندبه مؤقتا للخدمة لكنيسة أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.

2 - يجب ألا يترتب على الندب انخفاضًا فى دخل الأب الكاهن المادى.

3 - لا يجوز نقل الأب الكاهن من إيبارشيته لإيبارشية أخرى إلا بشرط موافقة الأسقفين والكاهن المنقول وآباء كهنة الكنيسة المنقول إليها، وبما لا يرتب عليه ضرر مادى.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كاهن الكنيسه

خدمات الكنيسه



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