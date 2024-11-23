الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ.. الأمواج تصل لـ6 أمتار

كتبت - مرام محمد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مطالبة بالابتعاد عن أي أنشطة بحرية يومي الأحد والإثنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

ونبهت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن سرعة الرياح ستتراوح (من 60 إلى 85 كم /س)، وسيتراوح ارتفاع الأمواج (من 4 إلى 6 م) على السواحل الغربية (مطروح - الإسكندرية - البحيرة)، كما ستتراوح سرعة الرياح (من 50 إلى 75 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 4 إلى 5 م) على السواحل الشرقية (كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح ستتراوح (من 60 إلى 70 كم/س)، وسيتراوح ارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 م).

وتتوقع الهيئة أن يسود غد الأحد 24 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



الأرصاد