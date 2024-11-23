ارتفاع إصابات الحصبة عالميًا.. كيف يمكن الوقاية والاكتشاف المبكر؟

كتبت فاطمة خليل

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، ارتفاع حالات الحصبة عالميًا، حيث كان هناك ما يقدر بنحو 10.3 مليون حالة إصابة بالحصبة في عام 2023، بزيادة قدرها 20% عن عام 2022، وأرجعت ذلك إلى التغطية غير الكافية للقاحات على مستوى العالم، لذا في هذا التقرير نتعرف على الأعراض وطرق الوقاية من الحصبة.

والحصبة هي عدوى فيروسية شديدة العدوى تؤثر على الجهاز التنفسي أولاً وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. تشمل الأعراض طفح جلدي واسع النطاق وحمى وسعال وبقع بيضاء داخل الفم. ينصح بالرعاية الطبية الفورية، بحسب موقع "Health line".

قد يكون لدى الأطفال والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والحوامل فرصة أكبر للإصابة بالحصبة أو الحصبة الألمانية بعد التعرض للفيروس المسبب لها. ومع ذلك، يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس ويصاب بهذه الحالة.

أعراض الحصبة

تظهر أعراض الحصبة عمومًا في غضون 14 يومًا تقريبًا بعد تعرضك للفيروس.

الطفح الجلدي المنتشر هو علامة كلاسيكية للحصبة وعادة ما يتطور على رأسك أولاً وينتشر ببطء إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويغطي معظم الجلد.

قد يبدو طفح الحصبة على شكل بقع مسطحة صغيرة ونتوءات مرتفعة تنضم في النهاية إلى طفح جلدي من الرأس إلى أخمص القدمين.

اعتمادًا على لون بشرتك، قد يبدو الطفح الجلدي أحمر أو بني أو أزرق أو مختلفًا عن بقية بشرتك.

الحصبة عادة لا تسبب الحكة.

قد تشمل أعراض الحصبة الأخرى ما يلي:

السعال

حمى مرتفعة

سيلان الأنف

تهيج العين، بما في ذلك الاحمرار والتورم

التهاب الحلق

بقع بيضاء داخل الفم، تسمى بقع كوبليك

تعرف على المزيد حول شكل الحصبة.

كم من الوقت يستمر مرض الحصبة؟

تتراوح فترة حضانة الحصبة عادة بين 11 و12 يومًا. تشير فترة الحضانة إلى الوقت الذي يمر بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض لأول مرة.

خلال هذا الوقت، قد تبدأ في تجربة أعراض الحصبة غير المحددة، مثل الحمى والسعال وتهيج العين وسيلان الأنف. تشير "الأعراض غير المحددة" إلى الأعراض التي قد تتطور أيضًا مع حالات صحية أخرى.

بعد حوالي 2-4 أيام من ظهور الأعراض الأولى، يبدأ الطفح الجلدي في التطور. يستمر الطفح الجلدي عادةً لمدة 6 أيام، ولكنه قد يستمر حتى 21 يومًا.



يمكن أن ينتشر الفيروس المسبب للحصبة من شخص إلى آخر في وقت مبكر يصل إلى 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي. قد تظل الحصبة معدية حتى حوالي 4 أيام بعد اختفاء الطفح الجلدي.

ما هي مضاعفات الحصبة؟

قد تشمل المضاعفات البسيطة الشائعة للحصبة التهابات الأذن والإسهال. ينصح الخبراء باتخاذ خطوات لإدارة هذه المضاعفات.



قد تشمل المضاعفات الخطيرة لمرض الحصبة التي تتطلب رعاية طبية فورية ما يلي:

الالتهاب الرئوي

التهاب الدماغ

التهاب الدماغ الشامل المصلب شبه الحاد

الآثار المرتبطة بالحمل

قد تؤدي الحصبة أيضًا إلى الوفاة لدى الأفراد المعرضين للخطر.

علاج الحصبة

على عكس العدوى البكتيرية، لا تعمل المضادات الحيوية على علاج العدوى الفيروسية.



يختفي الفيروس والأعراض المرتبطة به عادةً من تلقاء نفسها في غضون 3 أسابيع تقريبًا، ولهذا السبب، يهدف علاج الحصبة إلى تخفيف الأعراض وتقليل فرصة حدوث مضاعفات.



إذا تعرضت للفيروس المسبب للحصبة، فيجب عليك استشارة الطبيب.

الوقاية من الحصبة

يمكنك تقليل فرصة الإصابة بالحصبة وتطور المضاعفات من خلال اتخاذ أي من الخطوات التالية.

التطعيم

يعد التطعيم أفضل طريقة للمساعدة في منع الحصبة. جرعتان من لقاح الحصبة فعّالتان بنسبة 97% في منع الحصبة.

يتوفر لقاحان - لقاح MMR ولقاح MMRV. لقاح MMR هو لقاح ثلاثي في واحد يمكن أن يحميك من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. يحمي لقاح MMRV من نفس الحالات مثل لقاح MMR ولكنه يشمل أيضًا الحماية ضد جدري الماء.

يمكن للأطفال تلقي أول لقاح لهم في سن 12 شهرًا، أو قبل ذلك إذا كانوا مسافرين دوليًا. يمكنهم تلقي جرعتهم الثانية بين سن 4 و6 سنوات. يمكن للبالغين الذين لم يتلقوا أي تطعيم مطلقًا طلب اللقاح في أي عمر.

طرق أخرى للوقاية من الحصبة

إذا كنت عرضة للإصابة، ففكر في النصائح التالية:

مارس نظافة اليدين الجيدة. اغسل يديك قبل الأكل، وبعد استخدام الحمام، وقبل لمس وجهك أو فمك أو أنفك.

لا تشارك الأشياء الشخصية مع الأشخاص الذين قد يتعرضون للفيروس. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل أدوات الأكل، وأكواب الشرب، وفرشاة الأسنان.

تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص الذين يعانون من السعال أو سيلان الأنف أو الشعور بالإعياء بشكل عام

إذا كنت مصابًا بالحصبة، ففكر فيما يلي:

- ابق في المنزل ولا تذهب إلى العمل أو المدرسة والأماكن العامة الأخرى حتى يتم حل الحصبة. يجب أن يتم ذلك بعد مرور 4 أيام على الأقل من اختفاء طفح الحصبة.

- تجنب الاتصال بالأشخاص الذين قد يكونون عرضة للإصابة، مثل الأطفال الصغار جدًا الذين لا يمكنهم تلقي التطعيم والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

- قم بتغطية أنفك وفمك إذا كنت بحاجة إلى السعال أو العطس. تخلص من جميع المناديل المستخدمة على الفور. إذا لم يكن لديك منديل متاح، فعطس في ثنية مرفقك، وليس في يدك.

- تأكد من غسل يديك بشكل متكرر وتطهير أي أسطح أو أشياء تلمسها.