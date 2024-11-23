"إيلون ماسك" يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وثروته تتجاوز 347 مليار دولار

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تجاوزت ثروة رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، حاجز الـ 347 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسهم "تسلا" وجولة تمويل ناجحة لشركته "xAI"، مما عزز مكانته كأغنى شخص في العالم بفارق يزيد عن 128 مليار دولار عن أقرب منافسيه، وفقا لمؤشر "بلومبرج" للمليارديرات.

وارتفعت أسهم "تسلا" خلال تعاملات، أمس الجمعة، بنسبة 3.8% لتصل إلى 352.56 دولارا للسهم، مما أدى إلى قفزة كبيرة في قيمة حصة ماسك البالغة حوالي 13% في الشركة، لترفع ثروته الشخصية إلى 347.8 مليار دولار.

كما استفاد ماسك من جولة تمويل جديدة لشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "xAI"، التي جمعت 5 مليارات دولار ورفعت تقييم الشركة إلى 50 مليار دولار.

وشهد هذا العام زيادة غير مسبوقة في ثروة ماسك، حيث ارتفعت بمقدار 117.8 مليار دولار، مما جعله يتصدر قائمة الأغنياء بفارق كبير عن مؤسس أمازون، جيف بيزوس، الذي تبلغ ثروته 219 مليار دولار.

وتجاوزت ثروت "ماسك" الحالية الرقم القياسي السابق الذي حققه في عام 2021 والذي بلغ 340.4 مليار دولار.

على صعيد آخر، ارتفعت أسهم "تسلا" بشكل ملحوظ منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث راهن المستثمرون على استفادة الشركة من العلاقات الوثيقة التي تربط ماسك بالرئيس المنتخب.

ورغم صعود أسهم "تسلا" بنسبة 42% هذا العام، إلا أنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوى تاريخي لها البالغ 410 دولارات في 4 نوفمبر 2021. ومع ذلك، تجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار، متفوقة على القيمة السوقية لشركة "بيركشاير هاثاوي" التي يديرها وارن بافيت.