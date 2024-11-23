اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

السبت، 23 نوفمبر 2024 09:36 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا أخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة 8 راكب بالطريق الزراعى القاهرة أسوان امام مركز سمالوط بسبب السرعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من ناجح محمد 40 سنة موظف ومحمد فنجرى 30 سنة موظف مقيمين بالمنوفية وكريم عيد 19 سنة مندوب مبيعات ومحمد عوض 21 سنة عامل ومحمد محمود 32 سنة عامل ورضا محمد 30 سنة عام مقيمين بقرية اطسا فى سمالوط بالمنيا.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج والتحفظ على السيارة والسائق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 







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