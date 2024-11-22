مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل مساكن ميمنة بدائرة قسم شرطة سنورس، وتم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تتضمن بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة القسم ، مع وجود جثة ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ومصرع مواطن يدعي " علاء .ر .أ " 29سنه ومقيم بقرية سنهور القبلية بدائرة قسم شرطة سنورس وإصابة 6 آخرين.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى المستشفي ذاته لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.