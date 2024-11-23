إجراء قرعة الحج العلانية بـ6 مديريات أمن اليوم

كتب محمود عبد الراضي

يترقب عدد كبير من المواطنين، اليوم، السبت، إجراء قرعة الحج العلانية، بمديريات أمن "البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان، جنوب سيناء"، لمتابعة القرعة العلانية، حيث تجرى القرعة عبر شاشات كبيرة في حضور الجميع.

وتجرى القرعة غدا الأحد بمديريات أمن "كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف"، ويوم الإثنين بمديريات أمن "أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية"، ويوم الثلاثاء 26 نوفمبر بمديريات أمن "سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية".

وتحرص وزارة الداخلية على تقديم العديد من التيسيرات للفائزين بحج القرعة للعام المقبل، حيث توفر لهم مخيمات مكيفة بمشعر عرفات، فضلا عن توفير أتوبيسات مكيفة لنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة.