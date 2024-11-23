أوروبا والصين يقتربان من توقيع اتفاق إلغاء رسوم السيارات الكهربائية

وكالات

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن بروكسل وبكين قد تتفقان على إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السيارات الصينية إلى أوروبا.

وأكدت الوكالة أن رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي بيرند لانغى، قال إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق تلتزم فيه الصين بعرض سياراتها الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بسعر لا يقل عن الحد الأدنى لأسعار السلع المماثلة، موضحا أن هذا من شأنه أن يقضي على مشكلة تشويه المنافسة من خلال الدعم غير العادل، والذي أدى إلى فرض الرسوم منذ البداية.

وأشار لانغي إلى أنه لا يشاطر ألمانيا مخاوفها بشأن الإجراءات الجوابية المحتملة، لافتا إلى أن بكين اعترضت في بادئ الأمر على الرسوم المفروضة على الدراجات الكهربائية إلا أنها قبلتها فيما بعد.

وشهدت الأشهر الأخيرة عدة نزاعات تجارية كبيرة بين الصين والاتحاد الأوروبي، أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم الحروب التجارية.

يذكر أنه في أواخر أكتوبر الماضي، صادق الاتحاد الأوروبي وبشكل نهائي على قرار فرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، ستصل قيمتها إلى 35.3%، لكن الصين طعنت في هذا القرار بمنظمة التجارة العالمية، فقررت بروكسل مواصلة البحث عن بدائل لهذا القرار مع بكين.