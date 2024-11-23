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أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: ارتدوا الملابس الشتوية

السبت، 23 نوفمبر 2024 08:05 م
أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: ارتدوا الملابس الشتوية حالة الطقس
كتبت - مرام محمد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غد الأحد، مشيرة إلى أن البلاد تشهد، غدًا، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح، على كافة الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، لافتة إلى أنه وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين، إذ يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من (4ـ6)م وعلى الأحمر (3-4)م.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وعدم القيام نهائيًا بأي أنشطة بحرية وتعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.







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