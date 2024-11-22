وزير الخارجية فى رسالة للكتيبة المصرية بالكونغو: سعيد احترافيتكم العالية

كتب أحمد جمعة

أعرب وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي عن سعادته بزيارة الكتيبة المصرية المُشاركة فى مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، وأثنى على ما لمسه من انضباط كامل واحترافية عالية من جانب قيادة الكتيبة والضباط والأفراد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم في تمثيل مصرنا العزيزة خير تمثيل والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في بلد شقيق لمصر في الكونغو الديمقراطية، جاء ذلك فى رسالة بخط يده فى دفتر الكتيبة المصرية.

وجدد وزير الخارجية شكره وتقديره لقيادة وضباط وأفراد الكتيبة المصرية على حفاوة الاستقبال، وكونهم خير سفراء لمصر فى هذا البلد الشقيق.



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