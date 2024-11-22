اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية فى رسالة للكتيبة المصرية بالكونغو: سعيد احترافيتكم العالية

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:04 م
وزير الخارجية فى رسالة للكتيبة المصرية بالكونغو: سعيد احترافيتكم العالية رسالة وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي عن سعادته بزيارة الكتيبة المصرية المُشاركة فى مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، وأثنى على ما لمسه من انضباط كامل واحترافية عالية من جانب قيادة الكتيبة والضباط والأفراد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم في تمثيل مصرنا العزيزة خير تمثيل والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في بلد شقيق لمصر في الكونغو الديمقراطية، جاء ذلك فى رسالة بخط يده فى دفتر الكتيبة المصرية.

وجدد وزير الخارجية شكره وتقديره لقيادة وضباط وأفراد الكتيبة المصرية على حفاوة الاستقبال، وكونهم خير سفراء لمصر فى هذا البلد الشقيق.

 

نص الرسائلة
نص الرسالة

 

رسالة للكتيبة المصرية
رسالة للكتيبة المصرية

 







وزير الخارجيه

بدر عبد العاطي

اخبار مصر

اخبار الكونغو

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة